Bei Rot gefahren Alkoholisierter Fahrer baut Unfall mit drei Verletzten in Rheydt

Der Unfall ereignete sich demnach am Samstag, 18. Februar, gegen 18.25 Uhr auf der Stadtwaldstraße in Rheydt. Der 28-jährige Fahrer eines Mazdas war laut Polizeibericht alleine unterwegs. Er soll nach links abgebogen sein, obwohl die Ampel bereits Rotlicht zeigte. Dabei kam es zum Unfall mit dem Auto eines 29-Jährigen, der mit drei weiteren Insassen die Stadtwaldstraße im Gegenverkehr geradeaus in Richtung Rheindahlen befuhr.