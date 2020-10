Körperverletzung in Mönchengladbach : Aggressiver 16-Jähriger befreit Ladendieb und tritt um sich

Körperverletzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der junge Mann drohte den Beamten mit dem Tod und beleidigte sie. Weil das Jugendamt ihn nicht übernehmen konnte, wurde er in eine Zelle des Polizeiprädidiums gebracht.

Ein Ladendieb (19), der am späten Sonntagnachmittag nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt im Mönchengladbacher Hauptbahnhof gestellt wurde, ist von zwei Männern gewaltsam befreit worden. Nachdem alle drei zunächst flüchten konnten, wurden zwei von ihnen von der Bundespolizei gefasst, darunter auch ein 16-Jähriger. Der war derart aggressiv, dass er die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen musste.