Junge lief auf die Straße : Achtjähriger bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Achtjähriger bei Unfall in Mönchengladbach schwer verletzt

Der Unfall ereignete sich an der Karlstraße in Odenkirchen. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Mönchengladbach Nach Polizeiangaben lief der Junge unvermittelt auf die Straße. Trotz einer Vollbremsung kam es zum Zusammenstoß. Der Achtjährige wurde im Krankenhaus behandelt.

Bei einem Verkehrsunfall in Odenkirchen ist ein achtjähriger Junge schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Samstag, 27. August, mit. Der Unfall ereignete sich demnach am Freitag, 26. August, gegen 18 Uhr auf der Karlstraße.