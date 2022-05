Im hohen Alter und ohne Führerschein : 97-Jährige verletzt Fußgängerin beim Ausparken in Mönchengladbach schwer

97-Jährige verletzt Fußgängerin beim Ausparken in Mönchengladbach schwer

Mönchengladbach Die Autofahrerin soll aus einer Parklücke gefahren und dabei mit einer 67-Jährigen zusammengestoßen sein. Die 97-Jährige besitzt schon seit Längerem keine Fahrerlaubnis mehr.

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz ist eine 67-jährige Frau schwer verletzt worden. Das meldet die Polizei am Mittwoch, 18. Mai.

Demnach kam es am gleichen Tag gegen 9 Uhr zu dem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters an der Bahnstraße. Nach erstem Ermittlungsstand fuhr eine 97-jährige Autofahrerin aus einer Parklücke und stieß dabei mit der 67-jährigen Fußgängerin zusammen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen brachte eine Rettungswagenbesatzung die Frau in ein Krankenhaus, wo sie stationär verblieb.