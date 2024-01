Tödlicher Unfall in Mönchengladbach 85-jähriger Fußgänger stirbt nach Kollision mit Auto

Ein 85-jähriger Mann ist als Fußgänger bei einem Zusammenstoß mit einem Auto am frühen Samstagabend so schwer verletzt worden, dass er in der Nacht zu Sonntag an seinen Verletzungen im Krankenhaus starb. Wie die Mönchengladbacher Polizei am Sonntag mitteilt, wollte der Mann vom Parkplatz eines Baumarkts kommend die Odenkirchener Straße in Höhe des Sträßchens Neukrapohl überqueren, als er von dem Wagen eines 28-Jährigen erfasst wurde.