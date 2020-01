Frontalzusammenstoß in Mönchengladbach : 78-jähriger Mann nach Unfall gestorben

Mönchengladbach Aus bislang ungeklärter Ursache war das Auto am Donnerstagvormittag im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Güdderath mit dem Wagen eines 22-Jährigen kollidiert. Beide waren schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden.

Nach einem Frontalzusammenstoß von zwei Autos am Donnerstagvormittag an der Autobahn-Anschlussstelle Güdderath ist ein 78-jähriger Mann aus Erkelenz in einem Krankenhaus gestorben. Laut Polizeibericht hatte sich der Unfall gegen 10.30 Uhr an der Kreuzung von L 39/Marie-Juchacz-Straße/A 61 (Auffahrt in Richtung Venlo) ereignet. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbach war auf der L 39 mit einem schwarzen Daimler-Chrysler C 200 CDI mit MG-Kennzeichen auf der L 39 aus Fahrtrichtung Wickrath unterwegs, der 78-Jährige Erkelenzer mit einem grauen Daimler-Benz A 150 mit HS-Kennzeichen in Gegenrichtung.