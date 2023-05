Unfall in Mönchengladbach 74-Jähriger stirbt an Folgen von Sturz im Bus

Der Mann war am Dienstag, 25. April, als Fahrgast in einem Linienbus unterwegs, der den Stapper Weg in Richtung Odenkirchen befuhr. An der Kreuzung Geistenbecker Ring nahm ein Pkw dem 31-jährigen Busfahrer die Vorfahrt. Der Busfahrer machte eine Vollbremsung, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam allerdings der 74-Jährige zu Fall und erlitt Verletzungen, die eine Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich machten. Wie die Polizei nun meldet, ist der Mann am Mittwoch, 3. Mai, an den Unfallfolgen im Krankenhaus gestorben.