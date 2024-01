Feuer in Mönchengladbach 74-Jährige nach Wohnungsbrand tot aufgefunden

Nach einem Wohnungsbrand in Mönchengladbach haben Einsatzkräfte der Feuerwehr eine 74-jährige Frau tot aufgefunden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei Mönchengladbach am Freitagmorgen. Es sei noch unklar, ob die Seniorin infolge des Brandes zu Tode gekommen oder bereits vorher verstorben sei. Gemeldet worden war das Feuer in dem Mehrfamilienhaus laut Feuerwehr in der Nacht zum Freitag. Die übrigen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten sich demnach unverletzt ins Freie retten.