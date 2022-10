Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach : 66-Jähriger wird vor eigenen Garage angegriffen

Gefährliche Körperverletzung in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein Fremder schlug den Mann von hinten nieder und verletzte ihn weiter. Erst als Passanten eingriffen, ließ der Täter von seinem am Boden liegenden Opfer ab.

Ein 66-jähriger Mann ist am Samstag, 22. Oktober, um 16.56 Uhr auf seiner Garagenzufahrt an der Bökelstraße Opfer einer gefährlichen Körperverletzung geworden. Das teilte die Polizei am Montag mit.