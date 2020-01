Verfolgungsjagd in Mönchengladbach : Auf der Flucht vor Auto gelaufen - 60-Jähriger wollte drei Packungen Zigaretten stehlen

Mönchengladbach Er schlug um sich und rannte auf die Straße: ein 60-Jähriger wollte mit drei Packungen Zigaretten flüchten. Er ist bereits mehrfach bei Ladendiebstählen erwischt worden.

Auf der Flucht vor dem Ladendetektiv ist ein 60-Jähriger am Montag vor ein Auto gelaufen. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Mann zuvor versucht, drei Packungen Zigaretten zu stehlen in einem Supermarkt an der Reyerhütte, in dem er bereits Hausverbot hatte.