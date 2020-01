Not-OP im Krankenhaus nötig : 46-jähriger Mönchengladbacher erleidet bei Streit tiefen Schnitt im Gesicht

Mönchengladbach Ein Streit zwischen einer Gruppe von jungen Männern und einem 46-Jährigen ist eskaliert, als einer der Jüngeren dem Mann einen Schlag ins Gesicht versetzt hat. In der Hand muss er wohl einen scharfen oder spitzen Gegenstand gehabt haben.

Ein 46-jähriger Mönchengladbacher ist am Samstagabend bei einem Streit so schwer im Gesicht verletzt worden, dass er im Krankenhaus notoperiert werden musste. Wie die Polizei mitteilt, war er gegen 22.40 Uhr zu Fuß an der Dahlener Straße unterwegs. Dort ist es zu einem Streit mit einer Gruppe junger Männer gekommen, die auf der anderen Straßenseite vor einem Kaufhaus standen.