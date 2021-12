Familienstreit in Mönchengladbach eskaliert : 41-Jähriger geht mit Messer auf Schwager los und verletzt Zeugin

Familienstreit in Mönchengladbach eskaliert

Mönchengladbach Ein 41-Jähriger befindet sich seit Freitag in U-Haft. Er soll mit einem Messer auf seinen Schwager losgegangen sein. Eine Zeugin, die den Streit schlichten wollte, wurde ebenfalls verletzt. Sie konnte ihm das Messer abnehmen.

Ein 41-jähriger Mann hat am Donnerstag gegen 16.30 Uhr an der Karstraße im Stadtteil Waldhausen auf offener Straße mit einem Messer seinen 34-jährigen Schwager angegriffen und ihm schwere Verletzungen zugefügt. Auch hat er dabei eine unbeteiligte 21-jährige Frau verletzt, die den Streit schlichten wollte.

Das war passiert: Der 41-Jährige und sein Schwager stritten sich laut Zeugenangaben zunächst draußen auf der Straße. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung zückte der 41-Jährige ein Messer und griff den 34-Jährigen damit an. Er verletzt ihn am Kopf und am Arm. Eine Zeugin, die auf die Tat aufmerksam geworden war, eilte herbei und versuchte, die beiden Männer voneinander zu trennen. Dabei verletzte der 41-Jährige die 21-Jährige ebenfalls mit dem Messer.