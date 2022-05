Vorfall in Mönchengladbach : 41-Jährige sprayt Graffiti auf Bus und beleidigt Polizisten

Vorfall in Mönchengladbach

Der Vorfall ereignete sich am Europaplatz. (Archivfoto) Foto: Jan Luhrenberg

Mönchengladbach Laut Polizeibericht soll die Frau auch einen Busfahrer mit einer Flasche beworfen und sich aggressiv gegenüber den Beamten verhalten haben.

Eine 41-jährige Frau hat am Dienstagabend, 10. Mai, gegen 21.20 Uhr am Europaplatz einen Bus mit Graffiti beschmiert, wurde aber dabei gesehen. Ein 34-jähriger Busfahrer verfolgte sie bei ihrer Flucht und konnte die Frau stellen, die im weiteren Prozess agressiv war und sich den Polizisten widersetzte. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Mittwochnachmittag, 11. Mai.