Polizei sucht Zeugen : 39-Jähriger Mann aus Mönchengladbach vermisst

Thomas Sauerbrey wird seit Donnerstag vermisst. Foto: Polizei Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei in Mönchengladbach sucht den vermissten Thomas Sauerbrey. Die Beamten nehmen an, dass er sich in Gefahr befindet und bitten daher die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der 39-Jährige lebt in Mönchengladbach-Giesenkirchen in einer Wohngruppe. „Die Gesamtumstände begründen die Annahme, dass er sich in einer Gefahr für Leib oder Leben befindet“, heißt es in dem Fahndungsaufruf der Polizei. Seit Donnerstag fehlt von ihm jede Spur.

Vor diesem Hintergrund bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Herr Sauerbrey wird wie folgt beschrieben:

etwa 1,80 Meter groß

korpulente Statur

braune Haare

Geheimratsecken

rötlich gefleckte Wangen

vermutlich bekleidet mit einer Jogginghose

dunkle Jacke

braune Mütze

Der Vermisste soll sich öfter im Bereich der Hauptbahnhöfe Mönchengladbach und Rheydt aufhalten. Hinweise nimmt die Polizei unter folgender Telefonnummer entgegen: 02161290.

(dtm)