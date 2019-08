Polizei sucht noch Zeugen : Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Mönchengladbach Die Polizei sucht noch Zeugen zu dem Unfall. Ein Autofahrer war nach eigenen Angaben bei grüner Ampel in den Kreuzungsbereich gefahren, als er zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer kam.

Ein 36 Jahre alter Radfahrer ist am Freitag gegen 6 Uhr bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich von Wilhelm-Schiffer-Straße und Friedrich-Ebert-Straße schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 58 Jahre alter Autofahrer zur Unfallzeit auf der Wilhelm-Schiffer-Straße in Richtung Mühlenstraße unterwegs. Als er bei Grünlicht in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem von links heranfahrenden Radfahrer, der seinerseits auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Hauptstraße unterwegs war.