Wegen Unwetter „Wiebke“ 35 unwetterbedingte Einsätze für die Mönchengladbacher Feuerwehr

Bis 20 Uhr wurden 35 Einsätze abgearbeitet. Dabei handelte es sich ausschließlich um technische Hilfeleistungen. An den Einsatzstellen war zum überwiegenden Teil Wasser in Keller gelaufen, zudem wurden Gefahrenstellen durch hochgespülte Gully Deckel gesichert. An einigen Einsatzstellen konnte die Feuerwehr nicht helfen – zum Beispiel bei niedrigen Wasserständen von wenigen Zentimetern, bei denen die Pumpen der Feuerwehr noch nicht arbeiten. Personen kamen an den Einsatzstellen der Feuerwehr nicht zu Schaden.