In der Gladbacher Altstadt 34-Jähriger pinkelt gegen Streifenwagen

Der Vorfall ereignete sich demnach am Samstagmorgen, 10. Dezember 2022, gegen 3.35 Uhr in der Gladbacher Altstadt. Am Alten Markt befinden sich Kameras zur Videobeobachtung. Für diese sind Polizeibeamte in der nahe gelegenen Wache zuständig. Und über diese Kameras beobachteten die Beamten laut Polizeibericht, wie sich ein Mann vor einen geparkten Streifenwagen stellte und gegen diesen urinierte.