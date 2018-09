Mönchengladbach: 32-Jähriger tot am Museum Abteiberg gefunden

Mönchengladbach Am Mittwochabend ist unmittelbar vor dem Museum Abteiberg in Mönchengladbach die Leiche eines 32-jährigen Mannes gefunden worden. Ein Passant hat den Toten gefunden.

Etwa zwanzig Meter vor dem Museum Abteiberg ist mitten auf einer Treppenanlage in den frühen Abendstunden von einem Passanten eine Leiche gefunden worden. Es soll sich um einen 32-jährigen Mann handeln, der in Bremen gemeldet ist. Noch unklar ist, ob er zuletzt in Mönchengladbach lebte. Er lag in einer Blutlache, die Tat muss zwischen 17 und 18 Uhr geschehen sein. Auch von einem Messer wird berichtet.