Tödlicher Unfall in Mönchengladbach : 26-Jähriger flüchtet vor Polizei und stürzt vom Balkon

Spurensicherung und Polizei waren am Sonntag vor Ort. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht zu Sonntag an der Viersener Straße in Mönchengladbach ereignet. Warum die Polizisten vor Ort waren, wie es zu dem Sturz kam und was nun Gegenstand der Ermittlungen ist.

Ein 26 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag während eines Polizeieinsatzes ums Leben gekommen. Die Beamten waren von einem Zeugen alarmiert worden, weil aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Viersener Straße ein lauter Streit sowie Hilferufe einer Frau zu hören gewesen seien, berichtete die Mönchengladbacher Polizei am Sonntagmittag auf Anfrage. Der Notruf ging um 2.45 Uhr ein. Als die Polizisten sich Zutritt zu der Wohnung verschafften, versuchte der Mann, diese über den Balkon im zweiten Obergeschoss zu verlassen. Dabei stürzte er den Angaben zufolge in den Innenhof. Seinen schweren Verletzungen erlag der 26-Jährige wenig später im Krankenhaus, so die Polizei. Die Ermittlungen haben aus Neutralitätsgründen das Aachener Polizeipräsidium sowie die Mönchengladbacher Staatsanwaltschaft übernommen. Das sei das reguläre Vorgehen, wenn es zu „einem tödlichen Unfall im Rahmen eines Polizeieinsatzes kommt“, erklärte eine Mönchengladbacher Polizeisprecherin.

Der Mann selber sei nicht in der Wohnung gemeldet gewesen. Es sei die Wohnung seiner Freundin gewesen, die die Polizei dort während des Einsatzes auch angetroffen habe. Offenbar handelte es sich um einen Fall häuslicher Gewalt. Weitere Details, wie das Alter der Frau, ob diese verletzt war oder ob der Mann polizeibekannt oder alkoholisiert war, wollten die Polizei mit Verweis auf laufende Ermittlungen nicht machen.

Notarzt und Rettungssanitäter hatten den am Boden liegenden mann zunächst medizinisch notversorgt. Ein Rettungswagen brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er an den durch den Sturz verursachten schweren Verletzungen starb.