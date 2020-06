Opfer schwer verletzt : 26-Jähriger geht auf der Straße mit Eisenstange auf Mann los

Ein 26-Jähriger ist wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Mönchengladbach Was als Streitigkeit begann, endete für einen 52-Jährigen im Krankenhaus: Ein 26-Jähriger hatte auf offener Straße in Mönchengladbach mit einer Eisenstange auf ihn eingeschlagen und war dann geflüchtet. Dank aufmerksamer Zeugen konnten Polizisten ihn stellen.

Passanten meldeten die Auseinandersetzung am Montag, 8. Juni, um 10.10 Uhr auf der Lorentz-Görtz-Straße. Als die Polizisten eintrafen, lag der 52-jährige Mönchengladbacher auf dem Boden. Zwar war er ansprechbar und äußerlich zunächst nicht erkennbar verletzt, schien aber starke Schmerzen zu haben. Aussagen zufolge war der Mann, der mit der Eisenstange auf ihn eingeschlagen hatte, zu Fuß in Richtung Mülforter Straße geflüchtet, als Passanten ihn angesprochen hatten.

Aufgrund der ersten Informationen und der Tatsache, dass eine Lebensgefahr zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, nahmen Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes zunächst in Form einer Mordkommission auf. Im Zuge der weiteren Ermittlungen und Vernehmungen bestätigte sich dieser Verdacht nicht, so dass von einer gefährlichen Körperverletzung auszugehen war.

Krawalle in Berlin und Hamburg

Krawalle in Berlin und Hamburg : Demonstranten werfen Flaschen und Steine auf Polizisten

Unfall in Sonsbeck

Unfall in Sonsbeck : Pedelec-Fahrerin wird von Autofahrer übersehen – Frau wird schwer verletzt

Unfallflucht in Essen

Unfallflucht in Essen : Älterer Mann von Auto angefahren und tot auf Straße liegengelassen

Die Ermittler führten den polizeilich nicht einschlägig bekannten 26-Jährigen am Dienstag einem Haftrichter vor. Dieser erließ gemäß staatsanwaltlichem Antrag Haftbefehl. Der 26-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.