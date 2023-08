Polizeieinsatz in Mönchengladbach 21-Jähriger nach Streit schwer verletzt

Am Sonntag, 20. August, wurde am Gladbacher Hauptbahnhof bei einer körperlichen Auseinandersetzung ein 21-Jähriger schwer verletzt. Nach Polizeiangaben meldeten Zeugen gegen 6.50 Uhr eine verletzte Person am Platz der Republik. Vor Ort trafen die Polizisten auf einen 21-jährigen Mann, der bereits von Rettungskräften behandelt wurde. Er wurde zur weiteren stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.