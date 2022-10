Kriminalität in Mönchengladbach : 19-Jähriger von Trio ausgeraubt

Mönchengladbach Auf dem Sittardplatz kam es in der Nacht zu Samstag (15. Oktober) zu einem Raubüberfall. Das Opfer ist ein junger Mann. Die Polizei wurde rasch fündig.

In der Nähe des Gladbacher Hauptbahnhofs ist am Wochenende ein 19-Jähriger Opfer eines Raubüberfalls geworden. Zwei Zeugen beobachteten in der Nacht zu Samstag gegen 2.40 Uhr, wie auf dem Sittardplatz drei Männer auf eine andere Person einschlugen und dann flüchten. Das 19-jährige Opfer gab laut der hinzugerufenen Polizei an, ihm seien eine Bauchtasche mit mehreren hundert Euro Bargeld und ein Mobiltelefon geraubt worden. Die Polizei konnte zwei der drei Männer (21 und 45 Jahre) fassen. Die Bauchtasche und das Mobiltelefon des 19-Jährigen wurden ebenfalls gefunden. Allerdings fehlte das Geld. Einer der gefassten polizeibekannten Männer trug ein Messer bei sich.