Jugendkriminalität in Mönchengladbach : 19-Jährige hält Opfer Spielzeugpistole an den Kopf

19-Jährige hält Opfer Spielzeugpistole an den Kopf

Jugendkriminalität in Mönchengladbach

Mönchengladbach Die Polizei konnte die mutmaßlichen Täter schnappen. Sie erhalten nun Strafanzeigen wegen schweren räuberischen Diebstahls.

Schon wieder gab es einen räuberischen Diebstahl, schon wieder sind Jugendliche unter den Tatverdächtigen. Eine Gruppe von fünf Personen im Alter zwischen 16 und 19 Jahren nahm einem 16-Jährigen am Dienstag an der Urftstraße eine Zigarettenpackung ab und durchsuchte dessen Umhängetasche. Dabei hielt eine 19-Jährige dem jungen Opfer eine Spielzeugpistole an den Kopf.