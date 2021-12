In Mönchengladbach gegen Autos und Mülltonnen gefahren : 18-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall und will fliehen

18-Jähriger ohne Führerschein baut Unfall und will fliehen

In Mönchengladbach gegen Autos und Mülltonnen gefahren

Mönchengladbach Mit einem Kastenwagen kollidierte der junge Erwachsene mit parkenden Autos und Abfallbehältern. Als sein Fahrzeug zum Stehen kommt, versucht der 18-Jährige zu Fuß zu fliehen.

Ein 18-jähriger Autofahrer hat beim Vorbeifahren zwei geparkte Fahrzeuge und mehrere Mülltonnen beschädigt – und versuchte anschließend, vom Unfallort zu fliehen. Das meldet die Polizei Mönchengladbach am Dienstagmorgen. Die Unfälle ereigneten sich am Montag, 6. Dezember, gegen 21 Uhr an der Straße Morjansbusch im Stadtteil Schrievers.