Versuchtes Tötungsdelikt in Mönchengladbach 18-Jähriger niedergestochen – Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 18-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag, 30. Dezember 2022, Opfer eines brutalen Angriffs geworden. Ein 26-Jähriger, der ihn mit mehreren Stichen verletzt haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei Mönchengladbach am Samstag, 31. Dezember 2022, in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Bei dem Vorfall handelt es sich demnach um ein versuchtes Tötungsdelikt.