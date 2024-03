Polizeieinsatz in Mönchengladbach 18-jähriger Autofahrer konsumiert Lachgas am Steuer

Die Polizei nahm am Samstag, 9. März, gegen 2 Uhr einen 18-jährigen Autofahrer vorläufig fest. Er wurde positiv auf Drogen getestet. Laut Polizeiangaben wurde der Leitstelle zuvor von verschiedenen Anrufern ein junger Fahrer in einem silbernen Mercedes mit ausländischem Kennzeichen gemeldet. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann an der Gartenstraße/ Seminarstraße an und hinderten ihn an der Weiterfahrt.