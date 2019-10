Polizeikontrolle in Mönchengladbach : 17-Jähriger kurvt betrunken mit dem Auto durch die Stadt

Polizeikontrolle in Mönchengladbach

Die Polizei stoppte einen jungen Fahrer in Mönchengladbach in der Nacht zum Donnertag gegen 4.45 Uhr.

Mönchengladbach Der junge Mann war Polizisten in Zivil in der Nacht zum Donnerstag aufgefallen. Es stellte sich heraus, dass er außerdem noch Drogen genommen hatte.

Nicht nur verboten, sondern ebenfalls gefährlich war das Verhalten, dass ein 17-Jähriger Mönchengladbach in der Nacht zu Donnerstag an den Tag legte: Sein berauschter Zustand und die fehlende Fahrerlaubnis hielten ihn nicht davon ab, mit einem Auto durch die Stadt zu fahren.

Polizisten in Zivil war der Wagen gegen 4.45 Uhr auf der Rathenaustraße aufgefallen. Sie folgten ihm ein Stück durch Eicken und entschlossen sich dann auf der Humboldtstraße zu einer Kontrolle. Die Beamten hielten den Pkw an und forderten den Fahrer auf, Führerschein und Fahrzeugschein auszuhändigen.

Der Fahrer gab an, dass er beides nicht dabei habe, und gab den Beamten stattdessen seinen Bundespersonalausweis. Da der junge Mann am Steuer erst 17 Jahre alt war, fragten die Beamten ihn, ob er an dem begleiteten Fahren teilnehme. Dies verneinte er und räumte ein, dass er keine Fahrerlaubnis besitze.