Fluchtauto in Mönchengladbach als gestohlen ausgeschrieben : 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Mönchengladbach Der Jugendliche überfuhr bei seiner Flucht am Steuer eines BMW eine rote Ampel und fuhr entgegengesetzt einer Einbahnstraßenregelung. Als Polizisten ihn ergriffen, leistete er Widerstand.

Ein 16-jähriger Mönchengladbacher hat in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt für eine Verfolgungsfahrt der Polizei gesorgt. Nachdem er sich mit dem Auto in einer Baustelle festgefahren hatte, mussten die Beamten den widerspenstigen Jugendlichen erst einmal fixieren, um ihn ruhig zu stellen. Und dann kam heraus: Der 16-Jährige hatte mit seiner nächtlichen Autofahrt am Steuer eines BMW gleich mehrere Straftaten begangen.