Überfall in Mönchengladbach : 15-Jähriger wird in Rheydter City mit Messer bedroht

15-Jähriger wird in Rheydter City mit Messer bedroht

Überfall in Mönchengladbach

Dieses Mal geschah die Tat in der Näher der Straße Gracht. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach In den vergangenen Wochen gab es wiederholt Meldungen über eine Bande junger Männer und Jugendlicher, die Schüler bedroht, erpresst und oft sogar schlägt und tritt. Die Polizei zieht einen Zusammenhang in Betracht.

Schon wieder hat es einen versuchten Raub in der Rheydter Innenstadt gegeben. Und dieses Mal war ein Messer im Spiel. Tatort war laut Polizeibericht ein Fußweg zu einem Garagenhof an der Gracht.

Ein 15-Jähriger war dort am Montag gegen 21.30 Uhr auf dem Heimweg von einer Pizzeria. Der Junge hörte über Kopfhörer Musik, als ihm ein Mann auf die Schulter tippte. Der Mann forderte, er solle die Kopfhörer herausgeben. Um dem Nachdruck zu verleihen, zog er laut Polizeibericht ein Messer aus einer Bauchtasche unterhalb seiner Kapuzenjacke und verlangte außerdem Geld und Mobiltelefon des Jugendlichen. Dieser entgegnete, dass die Kopfhörer seiner Mutter gehören würden. Daraufhin ließ der Täter von seinem Opfer ab. An der Einmündung zum Gehweg hätten drei weitere Männer auf den Täter gewartet, so der 15-Jährige.