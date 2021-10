Angriff in Mönchengaldbach : 15-Jähriger nach lebensgefährlicher Attacke auf Obdachlosen in U-Haft

Mönchengladbach Ein 15-Jähriger soll in Mönchengladbach nachts auf einen Obdachlosen eingestochen haben. Der Jugendliche soll sich seiner Betreuerin anvertraut und die Tat gestanden haben.

Im Fall eines im Schlaf lebensbedrohlich attackierten Obdachlosen in Mönchengladbach hat die Polizei einen 15-Jährigen festgenommen. Wegen des Verdachts des versuchten Mordes ordnete ein Haftrichter am Freitag Untersuchungshaft an, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Er soll den schlafenden Obdachlosen mit einem spitzen Gegenstand in die Brust gestochen und lebensgefährlich verletzt haben.