Festnahme in Mönchengladbach: Intensivtäter (15) brach in Kindergarten ein – jetzt droht ihm Haft

Mönchengladbach Der Jugendliche wurde erst vor Kurzem wegen zahlreicher Eigentumsdelikte verurteilt. Am Donnerstag wird er dem Haftrichter vorgeführt.

Ein 15-jähriger Mönchengladbacher wird möglicherweise noch am Donnerstag im Gefängnis landen. Der jugendliche Intensivtäter ist am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr nach einem Einbruch in einen Kindergarten an der Hohlstraße in Mönchengladbach noch in Tatortnähe festgenommen worden.