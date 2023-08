Polizei sucht Zeugen Jugendlicher in Mönchengladbach ausgeraubt

Am Sonntagnachmittag meldete der Jugendliche demnach den Raubüberfall der Polizei. Er gab an, sich am Samstag gegen 23 Uhr in der Nähe des Kunstrasenplatzes des TUS Wickrath aufgehalten zu haben. Dort sei ein Mann an ihn herangetreten und habe ihn aufgefordert, seine Bauchtasche auszuhändigen. Als der 15-Jährige das ablehnte, habe ihn der Unbekannte geschlagen und er sei daraufhin bewusstlos geworden. Kurz darauf entdeckte eine Zeugin den Jugendlichen. Der stellte fest, dass der Unbekannte vermutlich die Bauchtasche, ein Handy, Geld und weitere persönliche Dokumente entwendet hatte. Durch den Angriff erlitt der 15-Jährige leichte Verletzungen, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 1,60 und 1,75 Meter groß und hat eine schmale Statur. Zur Tatzeit war er maskiert.