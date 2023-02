Nach Kellerbrand in Neuwerk 15-Jähriger soll Feuer gelegt haben

Am Vortag war die Feuerwehr gegen 9.30 Uhr zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Breuerstraße gerufen worden. Beim Eintreffen stellte die Einsatzkräfte fest, dass in dem betroffenen Keller ein Karton gebrannt hatte. Das Feuer selbst hatte ein Anwohner aber schon gelöscht. Dennoch breitete sich Rauch in den Räumen und auch, wie gemeldet, im Nachbarkeller aus. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte den Bereich mit einer Wärmebildkamera. Nachlöscharbeiten waren nicht mehr erforderlich. Parallel fand eine Entrauchung der Kellerräume mit einem Hochleistungslüfter statt. „Personen kamen durch das schnelle und beherzte Eingreifen des Bewohners nicht zu Schaden“, lobte die Feuerwehr.