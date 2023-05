Intensivtäter unter den Verdächtigen Drei 15-Jährige nach Raub mit Schreckschusspistole in Mönchengladbach tatverdächtig

Das Trio wird beschuldigt, am 7. April einen 42-jährigen Mann in der Grünanlage unter Anwendung einer Schreckschusspistole ausgeraubt und dabei mehrere Tausend Euro Bargeld erbeutet zu haben. Auch Schüsse sollen dabei gefallen sein. Ein Hauptverdächtiger war zwar noch am Tattag gestellt worden, die Suche nach den beiden anderen Beteiligten dauerte aber vorerst an – und ist jetzt beendet. Die Polizei meldet daher bei den Ermittlungen „einen wichtigen Schritt weitergekommen“ zu sein.