Polizei bittet um Mithilfe : 13-jähriges Mädchen vermisst

Mönchengladbach Die Mutter hatte auf dem Smartphone ihrer Tochter gesehen, dass sie Nahverkehrsverbindungen nach Düsseldorf und Dortmund gegoogelt hatte. Möglicherweise befindet sie sich dort.

Die Polizei sucht die 13-jährige Yaren Ö. aus Mönchengladbach. Sie wird seit Freitag, 14. August, vermisst. Die bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen der Beamten, die am 16. August informiert wurden, haben bisher nicht zum Ziel geführt. Nun wendet sie die Polizei mit Einverständnis einer Erziehungsberechtigten an die Öffentlichkeit. Sie fragt: „Wer hat Yaren Ö. gesehen und/oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?“ Das Mädchen ist etwa 1,50 Meter groß und schlank. Bevor sie das Haus mit Geld verließ, trug sie ein knielanges schwarzes Kleid und Sneakers der Marke Adidas. Suchanfragen auf ihrem Handy, das sie zu Hause liegen ließ, geben Grund zu der Annahme, dass sie sich auch im Raum Düsseldorf oder Dortmund aufhalten könnte. Hinweise, die dabei helfen könnten, die 13-Jährige zu finden, bitte direkt an die Polizei Mönchengladbach unter 02161 290.