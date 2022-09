Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : 13-Jährige in Linienbus sexuell belästigt

13-Jährige in Linienbus sexuell belästigt

Mönchengladbach Bei dem Täter soll es sich um einen Mann um die 60 Jahre handeln. Er soll das Mädchen angefasst und seine Handlungen auch nicht unterbrochen haben, als sich die 13-Jährige ihm widersetzte.

Die Polizei meldet einen Fall eines sexuellen Übergriffs. Wie sie mitteilte, ist ein 13-jähriges Mädchen am Samstagabend, 17. September, von einem deutlich älteren Mann in einem Linienbus belästigt worden.

Nach eigener Aussage soll das Mädchen gegen 20 Uhr im wenig besetzten Bus gesessen haben, als der Mann an der Haltestelle Alter Markt einstieg. Er soll sich direkt neben das Mädchen gesetzt und ihm plötzlich seine Hand auf den Oberschenkel gelegt haben. Dann ließ er seine Hand weiter nach oben wandern.

Das Mädchen habe den Mann aufgefordert, dies zu unterlassen, was er allerdings nicht tat. An der Waldnieler Straße stieg die 13-Jährige aus dem Bus aus. Im Anschluss zeigte sie die Tat mit einem Erziehungsberechtigten bei der Polizei an.