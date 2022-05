Am Sonnenhausplatz in Mönchengladbach : Zwölfjähriger bei Sturz mit Roller lebensgefährlich verletzt

Am Sonnenhausplatz in Mönchengladbach

Mönchengladbach Der Junge fuhr den steilen Gehweg an der Abteistraße hinunter und stürzte dabei. Eine Lebensgefahr durch die Verletzung kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Der Vorfall selbst ereignete sich am Mittwoch, 11. Mai, gegen 13.30 Uhr in der Nähe des Sonnenhausplatzes in der Gladbacher City. Laut Bericht ist der Zwölfjährige mit einem Kinder-Tretroller den Gehweg der stark abschüssigen Abteistraße in Richtung Sonnenhausplatz gefahren. Vermutlich wegen der hohen Geschwindigkeit, so die erste Einschätzung, kam er zu Fall. Dabei zog sich der Junge schwere Verletzungen im Kopfbereich zu. Nach ersten Erkenntnissen kann eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.