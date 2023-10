Vorfall in Mönchengladbach Zwei 30-Jährige nach Raub in Untersuchungshaft

Später folgte eine laut Polizei „staatsanwaltlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 30-jährigen Bekannten“. Dabei traf die Polizei den Tatverdächtigen an. Außerdem befand sich in der Wohnung ein weiterer 30-jähriger Tatverdächtiger. Die Polizei stellte die mutmaßliche Beute des Raubes und Betäubungsmittel sicher, und nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 19. Oktober, Untersuchungshaft gegen die beiden Männer wegen schweren Raubes. Die Ermittlungen zum dritten Tatverdächtigen laufen noch, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilt.