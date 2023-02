Arbeitsunfall in Mönchengladbach Rettungshubschrauber fliegt Patient in Klinik

Der Hubschrauber landete auf dem Gelände eines nahe gelegenen Gewerbeparks. Zur Landung wurde er durch den Führungsdienst der Feuerwehr eingewiesen. Nachdem der Verunglückte notärztlich behandelt und so seine transportfähig hergestellt worden war, wurde er per Hubschrauber zur Weiterbehandlung in eine Spezialklinik geflogen.