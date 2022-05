Körperverletzungen in Mönchengladbach : Polizei meldet zwei Angriffe mit Verletzten im Stadtgebiet

Mönchengladbach In der Altstadt schlug und trat eine Gruppe von Männern auf einen 28-Jährigen ein, und an der Armeniusstraße wurde ein Gassigänger attackiert.

Mehrere Männer haben in der Nacht von Freitag auf Samstag einen 28-Jährigen im Bereich Alter Markt angegriffen und schwer verletzt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Nach Zeugenaussagen hielten sich fünf bis sechs Männer gegen 3 Uhr im Bereich Alter Markt/ Turmstiege auf. Die Gruppe soll sich auf den 28-Jährigen zu bewegt haben. In Erwartung eines Angriffs soll dieser einen Stuhl aus einer Außengastronomie gegriffen und in Richtung der Männer geworfen haben. Die Gruppe soll danach auf den 28-Jährigen eingeschlagen und eingetreten haben, auch als dieser bereits auf dem Boden lag. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei sollen sich die Männer über den Kapuzinerplatz in Richtung Viersener Straße entfernt haben. Die Fahndung der Polizei nach den Verdächtigen verlief negativ.