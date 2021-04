Schwerer Unfall in Mönchengladbach : Pkw gerät in Gegenverkehr

Pkw gerät in Gegenverkehr

Schwerer Unfall in Mönchengladbach

Mehrere Verletzte forderte dieser Unfall in Mönchengladbach. Foto: Sascha Rixkens

Mönchengladbach Zwei Schwerverletzte und mehrere Leichtverletzte meldet die Polizei nach einem Unfall mit zwei Pkw und einem Linienbus in Mönchengladbach-Wickrath.

Auf der Gelderner Straße in Mönchengladbach ist am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr ein Autofahrer aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort gegen einen Linienbus geprallt. Ein Mann und eine Frau wurden bei dem Unfall schwer verletzt, fünf weitere Personen erlitten leichte Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.