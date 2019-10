Eine Verletzte in Mönchengladbach : Schnelle Entwarnung nach Großeinsatz

Eine Verletzte in Mönchengladbach

Mönchengladbach In einem Lebensmittelmarkt hatten mehrere Kunden über plötzlichen Hustenreiz geklagt. Die Feuerwehr befürchtete einen Gasaustritt. Aber es kam anders.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend zu einem Großeinsatz an einem Lebensmittelmarkt hinter dem Mönchengladbacher Hauptbahnhof ausgerückt. Der Marktleiter hatte gemeldet, dass mehrere seiner Kunden, die sich im hinteren Bereich des Geschäfts aufgehalten hatten, über starken Hustenreiz beklagten. Wegen der möglichen Gefahr, dass in dem Laden ein Gas ausgetreten sein könnte, rückte die Feuerwehr mit starken Kräften aus. Es stellte sich heraus, dass insgesamt neun Menschen über gereizte Atemwege klagten. Sie alle wurden vom Notarzt behandelt, eine Patientin wurde wegen des starken Hustens mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.