„Gefährliche Fahrweise“ in Korschenbroich Mönchengladbacher rast mit mehr als 140 km/h über Landstraße

Demnach ereignete sich die gefährliche Fahrt am Sonntag, 14. Januar, gegen 15 Uhr. Der junge Mann hatte dem Bericht zufolge an der Kreuzung L 361/L 390/L 382 das Rotlicht einer Ampel missachtet, obwohl bereits ein Polizeibeamter in Zivil mit seinem Wagen vor ihm angehalten hatte. Anschließend ging die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit über die L 382 in Richtung Korschenbroich weiter. Dabei soll der 21-jährige Fahrer in einem schwarzen VW Golf bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde mehr als doppelt so schnell unterwegs gewesen sein.