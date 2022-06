Schlag gegen Jugendkriminalität in Mönchengladbach : Vierter jugendlicher Intensivtäter sitzt in U-Haft

Mönchengladbach Der Jugendliche gilt als Rädelsführer der polizeibekannten Problemgruppe. Was ihm zur Last gelegt wird und wieso er jetzt verhaftet wurde.

Polizei und Staatsanwaltschaft ist es gelungen, einen vierten Intensivtäter einer kriminellen Jugendbande zu inhaftieren. Das haben die Behörden am Freitag, 17. Juni, in einer gemeinsamen Presseerklärung mitgeteilt. Demnach ist ein 17-Jähriger am Vortag festgenommen und dann am Freitag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Jugendlichen wegen bestehender Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft schickte.