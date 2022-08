Kriminalität in Mönchengladbach : Jugendgruppe raubt E-Roller von 14-Jährigem

Mönchengladbach Ein Trio sprach den Jugendlichen an, dann stieß ihn einer der drei von seinem Roller und raubte diesen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Der Geschädigte hatte den Vorfall am Sonntagabend bei der Polizei gemeldet. Laut Pressemeldung war der 14-Jährige am Sonntag, 28. August, zwischen 16 und 17 Uhr am Rohrplatz in Lürrip unterwegs – mit seinem schwarz-roten E-Roller des Herstellers KSR. Dort wurde er dann von einer Gruppe, bestehend aus drei Jugendlichen, angesprochen. Er hätte aus einem schlechten Gefühl heraus direkt wegfahren wollen, gab der 14-Jährige gegenüber der Polizei an. Doch einer der Jugendlichen habe ihn unvermittelt von seinem Roller herruntergestoßen und sei damit weggefahren. Die anderen beiden liefen ebenfalls davon.