Jugendliche auf Gleisen : Bahnstrecke für mehr als zwei Stunden gesperrt

Mönchengladbach Auf einem Abstellhof in Mönchengladbach hielten sich drei Jugendliche unbefugt auf. Das führte zu Chaos im Zugverkehr. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Leichtsinnig waren am Dienstagnachmittag drei Jugendliche im Alter von 14, 15 und 16 Jahren unterwegs. Sie hielten sich verbotenerweise auf dem Bahngelände am Abstellbahnhof in Mönchengladbach auf. Ein Mann rief gegen 16.40 Uhr die Bundespolizei an und meldete, dass die Teenager auf dem Gelände spielen würden.