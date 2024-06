Polizeieinsatz in Odenkirchen Hubschrauber kreist über Mönchengladbach

Ein Hubschrauber, der in der Nacht zu Freitag (21. Juni) über den Mönchengladbacher Süden gekreist ist, hat bei vielen Menschen für Aufsehen gesorgt. Wie eine Sprecherin der Polizei am Vormittag auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt, hing das mit einem größeren Polizeieinsatz zusammen. Einsatzort war unter anderem die Mülgaustraße in Odenkirchen. Nähere Angaben zu den Hintergründen macht die Sprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen vorerst nicht.