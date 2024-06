Fahndung mit Hubschrauber in Mönchengladbach Verdächtiger wirft bei Flucht Pistole weg – ein Schuss löst sich

Nach einem schweren Raub in Odenkirchen sind zwei Männer vorläufig festgenommen worden. Ein dritter Tatverdächtiger ist weiter flüchtig. Das meldet die Polizei am Freitagmittag, 21. Juni. Augenzeugenberichten zufolge war in der Nacht ein Hubschrauber über der Stadt zu hören – und auch ein Schuss. Beides bestätigt die Polizei. Bei der Fahndung nach dem Flüchtigen kamen ein Diensthund (Mantrailer) und ein Polizeihelikopter zum Einsatz. Außerdem soll einer der Männer eine Pistole weggeworfen haben. Dabei löste sich ein Schuss.