Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Hubschrauber fliegt Verletzten nach Wohnungsbrand ins Eli

Von den Bewohnern, die sich bereits ins Freie gerettet hatten, wurde gemeldet, dass sich sowohl in der Brandwohnung als auch in einer Wohnung darüber noch Menschen befinden sollten. Letztere konnten laut Feuerwehr „schnell aus dem Objekt geführt werden“. Die Person in der vom Feuer betroffenen Wohnung machte lautstark auf sich aufmerksam und konnte so ebenfalls gefunden und gerettet werden. Sie wurde dem Rettungsdienst zur Erstversorgung übergeben und im weiteren Einsatzverlauf aufgrund ihrer Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik – nach Informationen unserer Redaktion das Elisabeth-Krankenhaus in Rheydt – geflogen.