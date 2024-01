Hubschrauber-Einsatz in Mönchengladbach Mann eingeklemmt und nach Rettung in Klinik geflogen

Der folgenschwere Zwischenfall hat sich am Samstag, 13. Januar, gegen 14.40 Uhr an der Straße „Am Kauert“ zugetragen. Auf einer abschüssigen Garageneinfahrt wurden der Mann im Bereich der Beine in der Fahrzeugtür eines Autos eingeklemmt. Die Fahrzeugtür selbst wurde wiederum vom Garagentor eingeklemmt. Der Wagen drohte zudem, weiter in die Garage zu rollen und erhöhte damit den Druck auf den eingeklemmten Patienten.